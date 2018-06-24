قام الشخص بتسجيل موقع بنفس الاسم "فنادق ترامب" ولكن بنطاق مختلف وهو ".org" بدلا من الموقع الرسمي بالنطاق ".com"، وفقا لما أورده موقع "سي. نت" المتخصص.

ويوجد صدر الموقع العديد من الصور لمعسكرات الفصل والاعتقال المؤقتة للمهاجرين وأطفالهم، مصحوبة بمجموعة من العبارات الشهيرة لترامب تم اجتزائها من سياقها.

سجل الشخص المجهول الموقع TrumpHotels.org الأربعاء، واستطاع إخفاء هويته بعدما قام بعملية التسجيل مستعينا بخدمة وكيلة، سهلت له حجب معلوماته.

وجاء انطلاق الموقع الساخر مع توقيع الرئيس الأميركي، الأربعاء، لمرسوم يهدف إلى إنهاء فصل الأطفال عن أهاليهم لدى توقيفهم وهم يحاولون عبور الحدود بطريقة غير قانونية، متراجعا عن سياسة عدم التهاون مع طالبي اللجوء بعد موجة من الاستنكار.