وقالت إيما ماكلروي الرئيسة التنفيذية لشركة "ويلدفانغ" للملابس في بورتلاند بولاية أوريغون إن جميع عائدات المعاطف، التي يباع الواحد منها مقابل 98 دولارا، ستمنح إلى جماعة تدافع عن اللاجئين، والمهاجرين في تكساس.

وطغت مسألة ارتداء المعطف على زيارة ميلانيا يوم الخميس لمركز في تكساس لإيواء الأطفال المهاجرين.

وأثار معطفها عاصفة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت متحدثة باسمها إن المعطف لا يحمل أي رسالة خفية، بينما كتب ترامب تغريدة يقول فيها إن الكلام المكتوب على المعطف يشير إلى "الأخبار الكاذبة".