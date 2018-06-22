وأظهرت لقطات "مروعة" لحظة اصطدام السيارة الرياضية بحاجز حديدي بمنتصف الطريق، بعد الانزلاق من على الأرضية الممطرة.

وارتطمت سيارة السيدة الصينية بالحاجز بقوة، قبل أن تصطدم بسيارة من نوع "بي أم دبليو" على الطرف الآخر من الطريق، في مدينة وينلنغ الصينية، وذلك بعد دقائق من إخراجها من محل التأجير.

وظهرت السيارة "فيراري 458"، التي يبلغ سعرها 663 ألف دولار، محطمة من الأمام، عقب الحادث.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن السيدة الصينية ظهرت وهي تتباهى بسيارتها المستأجرة، في فيديو صورته بنفسها قبل الحادث بلحظات.

وقالت السيدة في الفيديو: "أقود سيارة فيراري للمرة الأولى. إنه بالفعل الشعور الأكثر روعة".

ولا يزال من غير المعلوم ما إذا كانت السيدة ستتحمل تكاليف الأضرار، أم إن التأمين غطى تكاليف الحادث.