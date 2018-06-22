وتمكنت اللبؤة من تحرير نفسها من محبسها بحديقة حيوان بلانكنديل، شمالي بروكسل، في وقت مبكر أمس، وتم إجلاء العاملين والزوار فورا أو إبلاغهم بالاحتماء بأماكن مغلقة.

وقالت حديقة حيوان بلانكنديل على تويتر "بعد محاولتين لتخدير اللبؤة اضطررنا لإخمادها برصاصة".

وقالت جماعة جايا المعنية بالدفاع عن حقوق الحيوان إن محاولاتحديقة الحيوان والشرطة لإعادة الحيوان لمحبسه كانت أشبه "بعقليةرعاة البقر".

وقالت حديقة حيوان بلانكنديل في بيان إنها اضطرت لقتل الحيوان بعد أن أصبح الوضع خطيرا للغاية.

وقال متحدث باسم الشرطة "لم نرد أن يحدث ذلك، لكن لسوء الحظ لم يكن هناك خيار آخر. إنه يوم حزين جدا لرجال الشرطة الذين شاركوا في العملية ولحديقة الحيوان".