هذا الشخص المزعج، الذي قد تصدفه، ربما يكون جارك المزعج في صف المقاعد، أو الجالس بالمقاعد المجاور ويستغل حتى أجزاء من المساحة الخاصة بك، وربما يكون الجالس أمامك ويتلاعب بالمقاعد إلى الخلف أو الجالس خلفك الذي يمارس هواية ركل المقعد أمامه، أو أي من هؤلاء ممن تفوح منه رائحة مزعجة.. أو .. أو ...

ويمكن القول إن المسافر المزعج هذا له وجوه عدة.. لكن من هو الأسوأ برأيك؟

وفقا لدراسة موسعة وشاملة أجرتها "إكسبيديا"، المؤسسة العاملة في مجال حجز السفر، فإن أكثر المسافرين إزعاجا هو المسافر الذي يركل المقعد من الخلف أو الذي يجذب مقعدك لكي ينهض من مقعده.

وفي المرتبة الثانية من حيث الإزعاج جاء المسافر ذو الرائحة الكريهة، ثم الآباء غير المبالين بأطفالهم.

وحل المسافر المنتهك للخصوصية في المركز الرابع.

الإنفوغرافيك المرفق يتناول هؤلاء الركاب المزعجين، بناء على الدراسة التي أجرتها مؤسسة إكسبيديا، وكذلك على دراسات سابقة أجريت حول هؤلاء المزعجين.