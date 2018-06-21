وقالت دار آر.إم سوذبيز إن السيارة الحمراء من بين 36 سيارة فقط من هذا الطراز صنعتها الشركة الإيطالية الشهيرة.

والسيارة التي ستطرح للبيع في كاليفورنيا يومي 24 و25 أغسطس آب فازت في بطولة جران توريزمو الوطنية الإيطالية عام 1962 كما فازت في تسعة سباقات أخرى في ذلك العام مع سائقها ومالكها الأول.

وانتقلت ملكيتها عام 2000 إلى جامع السيارات الأميركي غريغ ويتن الذي قالت دار المزادات إنه خاض سباقات بالسيارة.

وقال شيلبي مايرز المتخصص في السيارات بدار آر.إم سوذبيز في بيان "كانت السيارة جي.تي.أو بالفعل آخر سيارة سباق حقيقية وتمثل نهاية حقبة كان السائقون خلالها لا يخشون من أن تتسخ أيديهم".

وسجلت سيارة فيراري أخرى من طراز 250 جي.تي.أو وتعود لعام 1962 الرقم القياسي لأعلى سعر تباع به سيارة في مزاد حيث بيعت عام 2014 بسعر 38.1 مليون دولار.