وقالت شرطة دبي إن حملة "كافح التسول" التي انطلقت قبيل شهر رمضان المبارك نجحت في ضبط 243 متسولاً ومتسولة من جنسيات مختلفة من بينهم 136 رجلاً و107 إناث، ومنهم 195 قدموا إلى الدولة بتأشيرات زيارة بعضهم بصفة رجال أعمال و48 حملوا إقامات سارية.

وأشارت إلى أنه تم ضبط آسيوي في الستينات من العمر في أول أيام عيد الفطر وقت صلاة الظهر من قبل إحدى الدوريات كان يتسول مستغلاً أرجلا اصطناعية في أحد أحياء دبي وعثر بحوزته في بداية الأمر على 25 درهماً، وبتفتيشه عثر داخل الأرجل الاصطناعية على 45 ألف درهم.

كما تم العثور على مبالغ بعملات أخرى بلغت مجموعها 100 ألف درهم، وتبين أن الشخص قدم إلى الدولة بتأشيرة زيارة منذ شهر واحد فقط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.