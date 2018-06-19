وقال صادق في بيان إن النيابة العامة الإيطالية بميناء ساليرنو "وافقت على تسليم القطع الأثرية المصرية التي تم ضبطها" في هذا الميناء أخيرا.

وأوضح النائب العام أن وزير الآثار خالد العناني كلف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار تسلم الآثار من إيطاليا.

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت في مايو الماضي أن "شرطة الآثار والسياحة الإيطالية قامت بإبلاغ السفارة المصرية في روما في 14 مارس الماضي بعثورها على 23700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية"، مؤكدة أن تحقيقا بدأ في مصر للتأكد من أن هذه القطع أصلية.

ولا تزال السلطات المصرية تحقق في الواقعة ولم تكشف حتى الآن الجهة التي تقف وراء تهريب هذه القطع الأثرية.