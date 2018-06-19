وأثنى أردوغان خلال مؤتمر الشباب والتكنولوجيا، في أنقرة، الاثنين، على أداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في بطولة كأس العالم، كاشفا عن أنه أحد مشجعيه، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي صباح" التركية الثلاثاء.

وقال أردوغان: " حقيقة أنا أحد مشجعي رونالدو.. إذا سألتني .. رونالد أم ميسي.. أنا أرى رونالدو".

وعن سبب تشجيعه لرونالدو، أوضح الرئيس التركي :"أداؤه وشخصيته وإيمانه وفوق ذلك قوله موقفه من القضية الفلسطينية (...) لذلك أنا أشجعه".

وعن منتخبه المفضل، قال أردوغان:" في البداية كنت أشجع ألمانيا. لكن هذا كان خطأ.. ألمانيا خسرت في أول مباراة والمهمة باتت أصعب أمامهم. كل الفرق الكبيرة هزمت حتى الآن. ألمانيا هزمت ووضع البرازيل واضح".

ويأتي تصريح الرئيس التركي في خضم حملته للفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة، الأحد المقبل، وتبدو أن هذه الكلمات تأتي في محاولة لاستمالة الشباب العاشقين للرياضة، ولا سيما في ظل كأس العالم الجارية حاليا في روسيا.

ولطالما انتقد سياسيون أتراك ما وصفوه باستغلال أردوغان للقضية الفلسطينية في حملته الانتخابية، وجاء الانتقاد الأبرز في هذا الإطار أخيرا من منافس أردوغان الرئيسي في الانتخابات، محرم إنجه.

وشكك إنجه مرشح حزب الشعب الجمهوري بمواقف أردوغان تجاه إسرائيل والفلسطينيين، مشيرا إلى قضية السفينة مرمرة.