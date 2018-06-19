و أكد شيروبين موروباما في حديث لـ"فرانس بريس" أن "جواز السفر الدبلوماسي الذي يحمله "بوريس بيكر" هو مزور.

وحاول بيكر، الذي تلاحقه السلطات البريطانية، بسبب تراكم الديون عليه، في منتصف شهر يونيو الماضي الاستفادة من الحصانة الدبلوماسية، من أجل الهروب من الإجراءات القانونية بحقه في المملكة، متسلحا بدوره كـ "ملحق" لجمهورية أفريقيا الوسطى لدى الاتحاد الأوروبي.

وقدم محامو بيكر (50 عاما) الرقم واحد عالميا سابقا والفائز 3 مرات ببطولة ويمبلدون الإنجليزية، استئنافا الاسبوع الماضي، أمام المحكمة العليا البريطانية تضمن الاعتماد على هذه الحجة من أجل تبرير عدم ملاحقة موكلهم.

وقال السيد موروباما "منصب بيكر غير موجود في ملفات جمهورية أفريقيا الوسطى".

وحصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة عن جواز السفر الخاص ببيكر، الصادر في 19 مارس 2018 وهو يحتوي على رقم متسلسل يتطابق مع "جوازات سفر فارغة سرقت عام 2014" وفقا لما قال موروباما.

وأضاف إلى أن جواز السفر مزور، لا يتطابق التوقيع أو الختم على الوثيقة المشار إليها مع توقيع الوزير.

وأكد مدير مكتب الوزير أنه ذكر على جواز السفر أن الوظيفة الدبلوماسية لبيكر هي "مسؤول عن مهمة مالية"، وهو أمر "لا علاقة له بالأمور الرياضية".

وبخلاف ما ذكر وخلال مقابلة مع الاذاعة الألمانية "ويلي"، أكد سفير جمهورية أفريقيا الوسطى في بلجيكا دانيال إيمري ديدي أن بيكر يملك فعلا جواز سفر دبلوماسي.

وكان اللاعب السابق نشر في أبريل الماضي، على صفحته على "تويتر" صورة تجمعه مع رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين - أرشونغ تواديرا، في بروكسل، تظهرهما يتصافحان مع ابتسامة على مبسميهما".