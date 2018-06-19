وحقق (بلاك بانثر) أكثر من 1.3 مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، وفاز بجائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل شخصية شريرة، والتي حصل عليها مايكل بي. غوردن عن تجسيده لشخصية كيلمونغر، وأفضل أداء وأفضل بطل للممثل تشادويك بوزمان.



وقدم بوزمان، الذي يلعب دور زعيم دولة واكاندا الأفريقية،جائزته لرجل ليست له أي صلة بهوليوود.

وقال بوزمان: "جائزة أفضل بطل رائعة لكن الأروع هو تقدير أبطال العالم الواقعي".

وطلب بوزمان من جيمس شو جونيور، وهو كهربائي يبلغ من العمر 29عاما تغلب على مسلح قتل 4 أشخاص في متجر لبيع الوافل في ناشفيل خلال أبريل، الصعود على المسرح، وقال وهو يسلمه الجائزة: "هذه ستبقى في منزلك".

وتلغي شبكة "إم.تي.في" تصنيف النوع في جوائز الأداء لتضع الرجال والنساء معا في نفس فئة الجوائز، في تحرك يهدف إلى الترويج للمساواة.

وفاز مسلسل (سترينغر ثينغز) بجائزة أفضل مسلسل تلفزيوني، بينما فازت البريطانية ميلي بوبي براون (14 عاما) بجائزة أفضل أداء عن تجسيدها لشخصية إليفن.

وكانت براون قد حذفت حسابها على تويترالأسبوع الماضي، بعد سلسلة من التعليقات المليئة بالكراهية، واستغلت كلمتها لدى تسلم الجائزة في الحديث عن التنمر.

وقالت: "إذا لم يكن لديك شيء لطيف لتقوله فلا تقل شيئا. ينبغي ألا يكون هناك مجال في هذا العالم للتنمر، وأنا لن أتغاضى عن هذا الأمر وينبغي عليكم ألا تتغاضوا عنه أيضا".