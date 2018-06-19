وبثت الهيئة الحدث على الهواء مباشرة الاثنين، وقالت إن الرضيع ولد على متن قطار وسط باريس، ما عرقل حركة السير على الخط "إيه آر إي آر".



وقام عمال إغاثة برعاية الأم وطفلها قبل نقلهما إلى أقرب مستشفى.



وأذيعت أنباء "الولادة المفاجئة" على شاشات حركة قطارات باريس. حسب أسوتشيدبرس.



وأصدر الخط "إيه آر إي آر" بيانا أعرب فيه عن خالص التهاني للوالدة، وكتب في تغريدة أن حركة السير عادت إلى طبيعتها.



ورحب معظم الباريسيين بسعادة بولادة الطفل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إلا أن آخرين قالوا إن هدية هيئة النقل لم تكن في محلها لأن حركة القطارات في باريس عادة ما تتعرقل بسبب الإضرابات وحوادث أخرى.