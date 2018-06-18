وقال المنظمون للحدث السنوي إن أكثر من ألف شخص ارتدوا أزياء كالتي ترتديها الشخصيات في روايات تولكين وخاضوا معركة الجيوش الخمسة في غابة قرب بلدة دوكسي التشيكية على بعد 80 كيلومترا من العاصمة براغ. واشتبكوا بأسلحة خشبية وبأي أداوت حادة مغطاة بالبلاستيك لتفادي الإصابة.



وعلى الرغم من أن المعارك مستوحاة من قصص من الأرض الوسطى التي تدور فيها روايات تولكين، فإن نتائج المعارك في الغابة غير معروفة مسبقا. وفي مناسبات عديدة فاز جانب الشر.



وقالت لوسي زافاديلوفا التي شاركت في المعركة للمرة السادسة "أتينا إلى هنا لنستمتع بمعركة رائعة.. بأجواء رائعة ونخوض المعركة ونلتقي بأشخاص لا نراهم إلا مرة في العام".