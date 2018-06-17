وبعثت شركة للتأمينات في مدينة كانساس سيتي، رسالة إلى والدة الطفل لإخبارها بقيمة الخسارة الناجمة عن الشغب الذي تسبب به ابنها، وهي 132 ألف دولار.

وأظهر مقطع فيديو طفلا في الخامسة من عمره يقترب من نصف تمثال منحوت من الزجاج، ثم يشرع في مداعبة القطعة الفنية إلى أن تسقط على الأرض.

أما الأم فكانت جالسة على الأريكة حين كان ابنها يقترب من القطعة الفنية، وحين تلقت الانتقادات قالت إنها كانت مشغولة بتهنئة والد العروس على اعتبار أنها كانت في حفل زفاف.

وبما أن قاعة الأفراح كانت قد استأجرت القطعة الفنية حتى تعرضها لمدة محدودة فقط، طالب الفنان بتعويضه عن الأضرار التي لحقت بعمله.

وتقول الأم شانون غودمان إنها لن تدفع المبلغ لأن ما حصل كان مجرد حادث، ولم يكن بوسعها أن تقوم بشيء آخر.

من ناحيتها، قدمت الشركة المسؤولة عن قاعة الأفراح تقريرا لشركة التأمين، وقالت إنها ستنتظر القرار الذي ستخلص إليه.