وأثار غوندوغان، محور ارتكاز مانشستر سيتي الإنجليزي، وزميله في المنتخب لاعب أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل، غضب الجماهير الألمانية، بعدما التقط اللاعبان صاحبا الأصول التركية صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء زيارته إلى لندن في مايو الماضي.

وكشف مسؤول كرة القدم في مجلة "سبورت بيلد" الألمانية، أن سيارة غوندوغان في ألمانيا تعرضت "تهشمت"، دون أن يذكر موقعا دقيقا للحادث، مرجحا أن يكون الهجوم نتيجة الغضب الناجم عن صورته مع الرئيس التركي.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم انتقد لاعبي المنتخب بعد نشر الصور برفقة أردوغان، واصفا الواقعة بأنها "عمل غير جيد"، مشيرا إلى أن الرئيس التركي في الغالب سوف يستغل الأمر في حملته الانتخابية، للظفر بمدة رئاسة جديدة بصلاحيات أوسع بكثير.

كما أطلقت جماهير "المانشافت" صافرات الاستهجان بحق النجمين، خلال لقاء المنتخب الودي أمام النمسا، في الوديات الإعدادية لكأس العالم.

ويستعد المنتخب الألماني لبدء حملته للدفاع عن لقب المونديال، الأحد، أمام المكسيك، في المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبي السويد وكوريا الجنوبية.