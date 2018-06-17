وقالت دار مزادات "أرتكورييل" إن الرسم بالألوان المائية الذي تم قرابة عام 1942 يظهر شبها كبيرا بشخصية محبوبة ابتكرها سانت - إكزيبري لكتاب "الأمير الصغير" عام 1943، وتظهر الأمير جالسا إلى مكتب وبيده ورقة طويلة عليها كتابة تتدحرج إلى أسفل من كرة أرضية، وتمثل خطابا من 11 صفحة إلى امرأة.



ونقلت "أسوشيتيد برس" عن دار المزادات أنه من المرجح أن تلك كانت آخر رسالة كتبها سانت – إكزيبري، قبل أن تختفي طائرته عام 1944 وهي في مهمة خلال الحرب العالمية الثانية.



ويعد "الأمير الصغير" أحد أكثر الكتب ترجمة في التاريخ، وفق مؤسسة سانت- إكزيبري في باريس.



