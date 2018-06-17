وكان ماهر قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة، ودخل على إثرها في غيبوبة عقب إصابته بنزيف في الدماغ.



ونعى الفنان محمد هنيدي الفنان الراحل عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا:"أبو قلب طيب.. البقاء لله ماهر عصام".



وستقام صلاة الجنازة ظهر اليوم بمسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر، حسبما أوردت صحف ومواقع إخبارية مصرية.

وكانت بداية ماهر الفنية مع المخرح الكبير يوسف شاهين بفيلم "اليوم السادس" عام 1986، والذي شارك فيه وهو طفل في سن 10 سنوات، وشارك بعدها في فيلم "التعويذة" عام 1987، مع نخبة من النجوم منهم محمود ياسين ويسرا، وظهر بنفس العام مع عادل إمام في فيلم "النمر والأنثى".