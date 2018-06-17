وقال جون لوتون مدير مؤسسة بروفوكير فيستيفال أوف ذا أرتس التي تنظم هذه المناسبة "إننا سعداء جدا". بحسب ما نقلت رويترز.



وكان تونك قد قام بتصوير آلاف العرايا في لقطات جماعية في شتى أنحاء العالم من بوغوتا إلى فيينا. ولكن سلسلة متاجر وول وورثز الأسترالية رفضت السماح له بدخول مرآب للسيارات في ضاحية براهران الراقية في مدينة ملبورن ثاني أكبر مدن أستراليا بسبب تخوفها من نفور زبائنها من المشهد.



وبعد أن وافق منظمو هذه المناسبة على نقلها من ساعات التسوق المزدحمة في نهاية الأسبوع إلى صباح الاثنين الذي يتسم بالهدوء وافقت وول ورثز على تنظيم هذا الحدث في التاسع من يوليو.



وكان 18 ألف شخص قد تجردوا من ملابسهم في مكسيكو سيتي عام 2018 في قلب ميدان زوكالوا كي يصورهم تونيك وهو مصور مشهور عالميا من نيويورك.