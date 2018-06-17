ويقول الخبير، جوش كوفمان، إن 4 خطوات صغيرة تساعد الإنسان على تعلم مهارة جديدة في 20 ساعة فقط، وفق ما أوردت مجلة "التايم" الأميركية على موقعها الإلكتروني، السبت.

وأوضح كوفان أن تعلم مهارة جديدة شيء وإتقانها شيء آخر، مؤكدا أن الأمر الأخير يحتاج إلى 10 آلاف ساعة أي ما يعادل 7 سنوات من العمل.

والمهارات الجديدة قد تكون: لغة أجنبية أو طريقة تشغيل جهاز أو العزف على أداة موسيقية.

والخطوات لتعلم المهارات حسب كوفمان هي على النحو التالي:

1. تفكيك المهارة: حاول تقسيم المهارة إلى أجزاء صغيرة، فالمهارة في النهاية عبارة عن حزمة من مهارات أصغر، وبالتقسيم يمكن معرفة الأجزاء الأصعب والأسهل.

2. البداية الفورية: ابدأ في ممارسة المهارة الجديدة فورا. بالطبع ستقع في أخطاء، وهي مهمة في تحديد مواضع الخلل لديك وعليها ستحدد أيضا أسلوبك في تعلم المهارة الجديدة.

3. تخلص من الأمور المشوشة: عند تعلم مهارة جديدة، من المفضل الابتعاد عن الأمور التي تشتت الانتباه وخصوصا الإنترنت والتلفزيون.

4. 20 ساعة على مدار شهر: خصص 45 دقيقة من وقتك كل يوم لمدة شهر من أجل المهارة الجديدة. وستلاحظ تطور المهارة لديك، وتفيد هذه الخطوة أيضا في التخلص من "الإحباط الأولي" الذي يصيب البشر أثناء تعلم أمور جديدة وفي حالات معينة يثنيهم عن الأمر.