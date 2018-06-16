وأحدث هؤلاء المشاهير، نجم التنس الألماني السابق، بوريس بيكر، الذي جمع ثروة بلغت 23 مليون دولار، إلا أن محكمة بريطانية أعلنته إفلاسه العام الماضي.

وتحدثت هذا الأسبوع عن لجوئه إلى "الحصانة الدبلوماسية" لوقف الملاحقة القانونية، بسبب تراكم الديون على المنصف الأول عالميا في التنس.

وتسلط "سكاي نيوز" الضوء على 6 مشاهير جمعوا ثروات طائلة واضظروا إلى إعلان إفلاسهم، لكنهم استطاعوا في نهاية المطاف الخروج من مأزقهم المالي.

1.ميت لوف:

الممثل والموسيقي الأميركي المعروف الذي أعلن إفلاسه في الثمانينات بعد أن رفع عليه شركيه دعوى قضائية. لاحقا، توصل الاثنان إلى تسوية لخلافهما وأصدرا سوية ألبوما موسيقيا في 1993 محققا أعلى المبيعات.

2.مارفين غاي:

المغني الأميركي الشهير الذي رحل عن عالمنا في الثمانينات. أعلن إفلاسه في 1967 بعد أن أعلن أنه مدين بمبلغ 600 ألف دولار لزوجته السابقة، وتمكن بعد سنوات أصدر ألبوما تصدر مبيعات الأغاني.

3. سيندي لوبر:

مغنية أميركية لجأت إلى الإفلاس عام 1981، بعد أن لاحقها قضائيا مدير أعمالها السابق، وبعد عامين أصدرت ألبوما عوض خسائرها كلها.

4.كيم باسنجر:

ممثلة وعارضة أزياء واجهت الإفلاس في 1992، بعد أن أصبحت ملاحقة قضائيا من طرف شركة إنتاج تعمل معها، وبعد 5 سنوات فازت بجائزة الأوسكار عن دورها فيلم "إل إي سري للغاية" عام 1997، وتحسنت بعدها أوضاعها المالية.

5. مايك تايسون:

الملاكم الشهير الذي حقق في نزال واحد 30 مليون دولار، أعلن في 2003 إفلاسه بعد أن بلغت الديون المتراكمة عليه 23 مليون دولار. بعد اعتزله الرياضة العنيفة ظهر في عدة أفلام ونشر كتابه الشهير "الطموح الحديدية" الذي حقق مردودا جيدا.

6. 50 سنت:

أعلن عن إفلاسه في 2015، بعد أن أمرته محكمة بدفع 5 ملايين دولار لسيدة ظهرت في شريط فيديو جنسي معه. وتجاوز خلال فترة المبكرة الإفلاس بعد أن سدد ديون تقدر بـ22 مليون دولار، ثم نشر صورة وهو مغطى برزم من الدولارات.