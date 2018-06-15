وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن أكثر من 90 ألف مصل أدوا صلاة عيد الفطر بالمسجد الأقصى المبارك، وقد جاءوا من مختلف مناطق الأراضي الفلسطينية.

كما أدى ملايين المسلمين، صلاة عيد الفطر المبارك، في الحرم المكي، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، وملأت التكبيرات جنبات الأماكن المقدسة.

وأعلنت معظم الدول العربية أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1439 هـ.

ويحتفل بعيد الفطر الجمعة، السعودية والبحرين والكويت والإمارات وسلطنة عمان واليمن ومصر وفلسطين ولبنان وسوريا وتونس والسودان.