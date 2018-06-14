وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الضحية أبلغت الشرطة أن المشتبه فيه الذي يبلغ من العمر 23 عاما اغتصبها في حديقة "كولومبي" بمدينة فرايبورغ.

وعثرت الشرطة على حقيبة ظهر للمشتبه فيه بموقع الحادثة، احتوت وثائق أشارت إلى هويته، وهو ما ساعد القوات الأمنية على إيقافه في غضون ساعات قليلة.

وكان شاب أفغاني قد أدين بالسجن المؤبد إثر اغتصابه وقتله شابة ألمانية في الخامسة والعشرين من عمرها، في أكتوبر 2016، بذات المدينة التي شهدت حادثة الشاب السوري.

وشهدت ألمانيا مؤخرا سلسلة من الجرائم الجنسية أثارت غضب الرأي العام، وأبرزها حادثة قتل العراقي علي بشار لطفلة ألمانية تبلغ من العمر 14 عاما في منطقة فيسبادن.

وهاجمت بسبب مثل هذه الجرائم كثير من وسائل الإعلام والأوساط الحزبية سياسة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي سهلت دخول أكثر من مليون لاجئ إلى البلاد في السنوات الأخيرة

وارتفعت أصوات ساسة ألمان يطالبون بتغيير قواعد اللجوء لتسهيل ترحيل المهاجرين الذين يعتقد أنهم ضالعون في أعمال عنف.



