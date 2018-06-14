وبحسب موقع "مشابل"، فإن حساب إيفانكا الرسمي على تويتر وضع إعجابا لتغريدة كتب فيها الممثل الإباحي المشهور تومي بيستول، "حتى أكون واضحا، فأنا لا أدعم ترامب بأي طريقة".

وجاءت تغريدة الممثل الإباحي ردا على تغريدة انتقد فيها ترامب وسائل الإعلام التي يتهمها بنشر الأخبار الكاذبة، زاعما إنها تسعى إلى التقليل من شأن القمة "التاريخية" التي جمعته بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة، الثلاثاء.

وقالت مصادر مقربة من ابنة الرئيس الأميركي، إن ما حدث كان خطأ تقنيا للفريق الذي يدير حساب إيفانكا في الموقع، لكن الإعجاب أزيل بعد نحو ساعتين من وضعه.

وفي أكتوبر 2016، وضع حساب إيفانكا على تويتر علامة إعجاب لرابط يضم محتوى "مسيئا" لابنة ترامب.