وبحسب ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن اللاعبة سوميا سواميناتان، رأت في الارتداء الإجباري للحجاب نيلا من حقوقها.

وكانت من المرتقب أن تقام بطولة الشطرنج الآسيوية في بنغلادش، لكن المسابقة نقلت إلى إيران، وهو ما اضطر اللاعبة البالغة من العمر 29 سنة إلى الانسحاب.

وقالت سوميا "في الوقت الحالي، ثمة طريقة وحيدة لأن أحمي حقوقي، وهي ألا أذهب إلى إيران" وأضافت "في الرياضة، ليس ثمة مكان يفرض لباسا دينيا".

وتلقت المشاركة عبارات تشجيع واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وأثنت ناشطات حقوقيات على شجاعتها بعدما فضلت التشبث بما تراه، بخلاف أخريات يقبلن الخضوع للقانون الإيراني.