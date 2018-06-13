وناشد رئيس المجلس البلدي في بلدة رأس بعلبك، الأجهزة المعنية والهيئات المدنية التدخل والحضور إلى البلدة التي أصبحت منكوبة جراء السيول التي اجتاحتها.

وأرسل مركز بلدة الهرمل للإسعاف والطوارئ في الصليب الأحمر اللبناني خمس آليات إسعاف مجهزة، و20 مسعفا للقيام بعمليات إنقاذ وإجلاء في رأس بعلبك.

وتساقطت الأمطار بغزارة في لبنان، ليل الثلاثاء الأربعاء، مما أدى إلى تضرر عدد كبير من المنازل والمؤسسات من جراء السيول، إضافة إلى غرق بعض مخيمات اللاجئين السوريين بالمياه، وتأذي حقول المزروعات.

ويشهد لبنان طقسا متقلبا وتساقطا للأمطار بشكل مفاجئ على أبواب فصل الصيف، مترافقا مع ارتفاع في درجات الحرارة.