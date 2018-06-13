وكان خروف قد لقي حتفه بعد أن قفز من على قمة يبلغ ارتفاعها 20 مترا في قرية توبيلديز التركية، ليتبعه قطيع من الخرفان، ويقوموا بذات الشيء، وفق ما ذكرت صحيفة "حرييت" التركية.

وأظهرت لقطات فيديو أرضا ترابية وسط السهول في القرية، وهي مغطاة بجثث الخرفان "المنتحرة"، والتي وصل عددها إلى 500 خروفا بحسب الصحيفة والتي قالت إن الخروف الذي بدأ هذه الحادثة كان يحاول القفز من حافة إلى أخرى، ولكن المسافة كانت كبيرة، فسقط نحو الأرض.

وأثارت الحادثة استغراب راعي الغنم الذي أبلغ ملاك القطيع، الذين هرعوا بدورهم لموقع الحادث، وطالبوا المسؤولين الأتراك بتقديم تعويضات مادية لـ"خسارتهم الكبيرة".