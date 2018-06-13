وصنع المخرج السوري-الأميركي نسختين من الفيلم، إحداهما بالعربية من بطولة عبد الله غيث ومنى واصف وأحمد مرعي ومحمد العربي وسناء جميل، والثانية بالإنجليزية من بطولة أنتوني كوين.

وقالت شركتا ترانكاس إنترناشونال فيلمز وفرونت رو انترتينمنت في بيان إن نسخة من الفيلم بتقنية (4 كي) عالية الوضوح ستعرض في "صالات السينما الإماراتية والخليجية خلال عطلة عيد الفطر 2018"، حسب ما نقلت "رويترز".

ونقل البيان عن المخرج مالك العقاد نجل مصطفى العقاد ومدير شركة ترانكاس قوله: "لم تسنح الفرصة لوالدي أن يرى حلمه يتحقق في حياته، لكني أعلم أنه سيكون فخورا الآن. هذا العمل إهداء إلى روحه".

وأضاف: "أراد أن يشاركه الجميع حبه لثقافته والتعاليم الهامة للإسلام والرسالة. العالم الآن في أشد الحاجة للفيلم. حلمه سيتحقق".

وتوفي مصطفى العقاد عام 2005 في تفجير إرهابي استهدف فندقا بالعاصمة الأردنية عمان.