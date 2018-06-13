وفي أواخر العام الماضي، اتهمت 18 امرأة المصور جون كلود أرنو، زوج إحدى عضوات الأكاديمية، بالتحرش والاعتداء الجنسي، ما دفع الادعاء العام لإجراء تحقيق مبدئي.

وذكرت فويت، الثلاثاء، أن اتهامين باغتصاب امرأة في ستوكهولم سنة 2011 تم توجيههما إلى أرنو، حسب ما ذكرت "رويترز".

وأوردت في بيان "الدليل قوي وكاف من وجهة نظري لتوجيه الاتهامين".

من ناحيته، ينفي أرنو هذه الاتهامات، وأخرى تتعلق بمسؤوليته عن تسريب أسماء بعض الفائزين بجائزة نوبل قبل الإعلان الرسمي عن فوزهم.

وقال يورن هورتنج محامي أرنو: "إنه متمسك بكونه بريئا تماما من كل الاتهامات".

وكان الادعاء قد أغلق في مارس تحقيقا أوليا آخر في عدد من اتهامات بسوء السلوك الجنسي وجهت لأرنو، وذلك لنقص الأدلة وسقوط بعض الاتهامات بالتقادم.

واستقال عدد من أعضاء الأكاديمية، التي تعد من أرفع المؤسسات في السويد، بسبب طريقة إدارتها لتحقيقها الخاص في الاتهامات الموجهة لأرنو.