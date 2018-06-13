وبحسب ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الزوجين اللذين كانا في رحلة سياحية بالبرتغال، فقدا توازنهما قرب الجدار الذي يطل من الأعلى على شاطئ البحر.

وترجح السلطات في منطقة إيريسيرا، غربي البلاد، أن يكون الهاتف قد وقع من يد أحدهما فحاولا أن يستعيداه لكن محاولتهما باءت بالفشل وانحدرا إلى الهاوية.

ووجدت عناصر الإنقاذ هاتف أحد الزوجين على الجدار، أي أنهما توقفا للحظة حتى يلتقطا صورة "سيلفي"، لكنها محاولتهما آلت إلى نهاية مأساوية.

ولم يشر تقرير السلطات إلى اسمي الزوجين، لكنه أوضح أن الزوجة في الثلاثين والزوج في الأربعين، وسقطا من علو ثلاثين مترا.

وسبق لعدد من السياح أن وقعوا من الجدار السياحي في المنطقة البرتغالية، كما أن أشخاصا كثرا في العالم يلقون مصرعهم سنويا أثناء محاولتهم التقاط صور سيلفي في مناطق مرتفعة أو محفوفة بالخطر.