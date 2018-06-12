ونشرت سارة على صفحتها بموقع "إنستغرام"، مقطعا قصيرا يجمعها بهدار، مصحوبا بعبارة "شالوم.. سلام من القدس أورشليم"، وذلك خلال زيارتها للمدينة، إلى جانب صورة أخرى لهما.

كما نشرت أيضا صورا أخرى لجولتها في القدس، وأثنت على "طبق البامية" في مطعم يهودي عراقي بالمدينة.

وكانت سارة عيدان (28 عاما)، أثارت الجدل ذاته العام الماضي، بنشرها صورة "سيلفي" مع هدار جانديلسمان، خلال مشاركتهما بمسابقة ملكة جمال الكون.

وفي عام 2017، كانت سارة عيدان، المقيمة في الولايات المتحدة، أول عراقية تشارك في مسابقة "ملكة جمال الكون" منذ نحو 50 عاما.

وولدت سارة وترعرعت في العاصمة العراقية بغداد، لأبوين أصولهما من محافظة بابل.