فقد سبق لترامب، الذي يعشق شطائر البرغر، القول إنه يرغب في مناقشة الملف النووي الكوري الشمالي مع كيم "أثناء تناول وجبة برغر".

إلا أن قائمة الطعام التي قدمت على طاولة غداء الزعيمين ومرافقيهما، تنوعت بين أصناف عدة بعضها كوري شمالي والآخر عالمي، فيما خلت من الشطائر المفضلة لترامب، وتكونت من:

المقبلات:

كوكتيل الجمبري مع سلاطة الأفوكادو.

سلاطة مانغو خضراء مع صلصة العسل والليمون والأخطبوط.

أويسيون، وهو طبق كوري شمالي من الخيار المحشو.

الطبق الرئيسي:

لحم الضلوع مع بطاطا مطهوة وبروكوليني (نبات يشبه البروكلي) محضر على البخار وصلصة النبيذ الأحمر (طبق جانبي).

توليفة من لحم الخنزير الحلو والحادق وأرز مقلي مع الصوص الحار.

طبق "دايغو جوريم"، المكون من سمك القد المطهو ببطء في صلصة الفول الصويا مع الفجل.

الحلويات:

تارت الشكولاتة الداكنة.

آيس كريم بالفانيليا مع صوص الكريز.

تارت التروبيزيان.