وكتب المنتج أحمد عفيفي، على صفحته على فيسبوك "الحمد لله انتهت أزمة فيلم كارما، وحصلنا علي التصريح النهائي بالعرض، وإلغاء القرار السابق بسحب التصريح، دون حذف أي مشاهد والفيلم كما هو".

وأضاف "نودّ أن نشكر كل من تضامن معنا في هذا الاختبار الحقيقي في الحفاظ على حرية الإبداع والتعبير من جموع مثقفين وسينمائيين" في مصر والعالم العربي.

وشكر المنتج أيضا "الجمهور العظيم دوما والبرلمان المصري بالكامل والسيدة وزيرة الثقافة (إيناس عبد الدايم) ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة والإعلام المصري والعربي والعالمي ومؤسسات الدولة السيادية".

وكان قرار منع الفيلم أثار ردود فعل واسعة، الاثنين، في مصر، ودفع مثقفين وسينمائيين وبعض البرلمانيين إلى إصدار بيانات احتجاج.

وأكد مخرج الفيلم خالد يوسف لفرانس برس، الاثنين، أن الرقابة المصرية سحبت ترخيص عرض الفيلم.

وقال: "فوجئت برئيس الرقابة على المصنفات الفنية (خالد عبد الجليل) يتصل بي ويبلغني بأنه صدرت قرارات سيادية (من أجهزة أمنية) بمنع الفيلم".

وفيلم "كارما" هو أول فيلم للمخرج خالد يوسف منذ أن توقف عن العمل في السينما وتفرغ للعمل السياسي، بعد ثورة عام 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك.