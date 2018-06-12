فبعدما أنهى ترامب وكيم غداء عمل، بدا أن الرئيس الأميركي قام بوقفة غير مقررة في جدول أعمال القمة، من أجل إظهار سيارته المدرعة الضخمة، المعروفة باسم "الوحش".

وكثيرا ما تظهر لقطات إخبارية زعماء العالم وهم يقتربون من الليموزين المزينة بعلم الولايات المتحدة، قبل أن يلوح ترامب إلى السيارة قبل أن يصعد لها.

وعندما أتيحت الفرصة للزعيم الكوري الشمالي ابتسم بعدما سمح له ترامب بإلقاء نظرة نادرة داخل السيارة التي تبلغ تكلفتها 1.6 مليون دولار، والمصممة من أجل حماية الرئيس من هجوم عسكري أو حرب كيماوية.

ولا يتحرك الرئيس الأميركي من دون هذه السيارة سواء في رحلاته الداخلية بالولايات المتحدة، أو في رحلاته الخارجية.

ويبدو أن هذه الخطوة كانت إحدى علامات نجاح المحادثات الثنائية بين الزعيمين.

وكان الرئيس الأميركي وصف الاجتماع مع كيم بأنه "أفضل مما كان يتوقعه أي شخص"، مؤكدا أنه كون "علاقة جيدة" مع زعيم كوريا الشمالية.

وقال ترامب إن الاجتماع في سنغافورة مضى على نحو "أفضل مما توقعه أي أحد"، وإنه يتوقع أن تبدأ عملية نزع السلاح النووي "بسرعة جدا جدا".

وتعد "الوحش" أو "كاديلاك 1" النسخة الجديدة لليموزين الرئاسي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومن المرجح أن تكون هذه الخطوة أثارت إعجاب كيم الذي تقول مصادر إنه يتمتع بذوق تجاه الثقافة الأميركية والترف الغربي رغم عزلة كوريا الشمالية.