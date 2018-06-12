واقتنى الشاب أبوزويك، سيارة فاخرة من طراز "بي إم دبليو"، بسعر يصل إلى 88 ألف دولار، وتم إنزال الوالد إلى قبره في داخلها.

واضطر العاملون في مقبرة بمدينة إيهاليا، جنوبي البلاد، إلى حفر قبر بعمق متر و80 سنتميترا حتى يتسع لدفن الأب الراحل.

واشترى الشاب النيجيري سيارة لوالده، وفاء بوعد كان قد قطعه على نفسه، إذ تعهد له مرارا بأن يشتري له سيارة فارهة.

وأثارت صورة الدفن الغريب تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض سلوك الابن عرفانا تجاه والده، رأى آخرون في الخطوة مجرد تبديد للمال بدلا من إنفاقه على أمور ضرورية.

وكان شخص آخر قد دفن والدته في سيارة "هامر" جديدة في نيجيريا سنة 2015.