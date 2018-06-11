وحصد "هاري بوتر والطفل الملعون" 5 جوائز أخرى، من بينها جائزة أفضل مخرج. وتدور أحداث المسرحية بعد 19 عاما من روايات هاري بوتر للكاتبة جيه. كيه. رولينغ، التي حققت أعلى مبيعات.

و قد تمكن غارفيلد من الفوز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسرحية (إنجلز إن أميركا)، وهي مسرحية عن مرض نقص المناعة المكتسب "إيدز" خلال سنوات حكم الرئيس الراحل رونالد ريغان.

وفازت مسرحية "إنجلز إن أميركا" بجائزة أفضل مسرحية يُعاد تقديمها.

وحصل ناثان لين، على ثالث جائزة له من جوائز توني عن أدائه في المسرحية لدور المحامي المحافظ روي كوهين، الذي مات من جراء إصابته بمرض الإيدز.

وحصلت جاكسون (82 عاما)، التي تعود إلى مسارح برودواي بعد توقف دام 30 عاما وبعد فترة طويلة، قضتها كسياسية بريطانية، على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسرحية "ثري تول ويمين" من تأليف إدوارد ألبي.

كما حصلت لوري ميتكالف، على ثاني جائزة لها، من جوائز توني المسرحية عن أدائها دور جاكسون خلال فترة شبابها.

وحصل سبرينغستين، على جائزة خاصة في حفل توزيع جوائز توني المسرحية 72.

كما حصل الممثل والكاتب والممثل الكوميدي، جون ليغويزامو، على جائزة خاصة في الحفل عن أدائه في عرضه المنفرد "لاتين هيستوري فورمورونز".

كما حصل الفيلم الموسيقي "ذا باندز فيزيت"، الذي يتناول قصة حياة موسيقيين مصريين، تقطعت بهم السبل في بلدة إسرائيلية صغيرة بالعديد من الجوائز المبكرة من بينها أفضل موسيقى وأفضل مخرج وأفضل ممثل مميز.