والفيلم بطولة ساندرا بولوك وكيت بلانشيت وآن هاثاواي وريانا، ومن إخراج جاري روس.



وتراجع فيلم الحركة والمغامرات "سولو: ستار وورز ستوري" من المركز الأول إلى المركز 2 هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 15.2 مليون دولار .

والفيلم بطولة، ألدن إرينيرك ودونالد جلوفر وإيمليا كلارك، ومن إخراج رون هاوارد.

وتراجع فيلم الحركة "ديدبول2"، من المركز الثاني إلى المركزالثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 13.7 مليون دولار.

والفيلم بطولة ريان رينولدز وجوش برولين ومورينا باكارين وتيريكروز ومن إخراج ديفيد ليتش.

وجاء في المركز 4 فيلم الرعب الجديد "هيراداتري" بإيرادات بلغت 13 مليون دولار.

والفيلم بطولة توني كوليت وجابريل بيرن وآن دود ومن إخراج آرياستر.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرات، "أفينجرز: إنفينيتي وور" من المركز الرابع إلى المركز الخامس، هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 6.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وكريس هيمس وورث ومارك رافالو ومن إخراج جو روسو وأنطوني روسو.