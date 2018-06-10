ويستخدم عشرة فنانين متخصصين في تحريك العرائس أوركسترا من الدمى المتحركة لإعادة تمثيل أداء حفلات كوكب الشرق.

ويجذب العرض جمهورا غفيرا حيث يحتشد العشرات كل شهر في المسرح لمشاهدة حفل أُم كلثوم حيا من جديد.

وقال محمد عبد المنعم الصاوي، مؤسس المسرح "نقدم العرض بصيغة أخرى، على اعتبار أنه لم يعد بإمكاننا مشاهدة عرض حي لأم كلثوم.. هذه هي الطريقة الوحيدة لتقديمها في عرض مباشر".

وإلى جانب صوتها الفريد، نحتت أم كلثوم لنفسها أسلوبا غنائيا مميزا بطريقة تثير حماس جمهورها، الذي كان يتواجد بالمئات في المسرح خلال حفلاتها الشهرية المباشرة.

ويتحرى فنانو العرائس الدقة فيما يتعلق بكل التفاصيل الخاصة والمميزة لحفل أم كلثوم.

وقال الفنان في مسرح الصاوي للعرائس، محمد فوزي بكار "نحيي تراث سيدة الغناء العربي أُم كلثوم، وفي نفس الوقت تراث العروسة المريونيت. هذا العرض يحمل قيمة كبيرة جدا".