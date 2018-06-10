وفي الحلقة، تلعب تشوبرا دور أليكس باريش، ضابطة في مكافحة الإرهاب، إذ تواجه مخططا لهجوم إرهابي في مانهاتن من تدبير مواطنين هنود وباكستانيين.

وقالت تشوبرا (35 عاما) على حسابها في تويتر: "أنا حزينة للغاية وآسفة، لم تكن تلك نيتي ولن تكون أبدا أن أقوم بذلك. أعتذر بصدق. أنا فخور بأنني هندية ولن يتغير ذلك أبدا".

وأكد المنتجون في شبكة "آيه بي سي" الأميركية، التي تبث المسلسل، أن المعالجة الدرامية للموقف تمت بشكل حرفي خلال الحلقة، التي تم بثها في الأول من يونيو الجاري.

ودافعت شبكة "آيه بي سي" عن النجمة الهندية، التي تعرضت للهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إن تشوبرا ليست مسؤولة عن العرض لم تكتب سيناريو المسلسل أو توجهه.

وتعد تشوبرا واحدة من أفضل الممثلين الهنود، ولعبت دور البطولة في فيلم (Baywatch)، الذي أطلق عام 2017 ويستند إلى المسلسل التلفزيوني، الذي يحمل نفس الاسم الذي تمثله الممثلة الأميركية باميلا أندرسون، فيما ظهرت تشوبرا لأول مرة في مسلسل كوانتيكو عام 2015.