وحصل الرئيس التنفيذي للشركة، مارك كارني، السبت، على وسام الإمبراطورية البريطانية برتبة قائد الأمر، الذي أثار انتقادات من سياسيين وركاب بعد مشاكل شهدتها الخدمة في الآونة الأخيرة.

وعانت رحلات القطارات في بعض مناطق بريطانيا من التأخير والإلغاء لعدة أسابيع بعد تغيير في جدول المواعيد ألقيت المسؤولية فيه على شركة نتورك ريل.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، بيتر هندي، في بيان: "بكل وضوح تأتي هذه الجائزة في وقت صعب نظرا للمشاكل التي تعاني منها الصناعة حاليا وتأثيرها على الركاب".

وتمنح الأوسمة التي تقدم مرتين في العام، لمن يسهمون في الحياة البريطانية في مجالات الفنون والعلوم والخدمة العامة وكان من بينهم روزماري بويل (103 أعوام)، والتي تعمل متطوعة في الفيلق البريطاني الملكي منذ 97 عاما، وهو جمعية خيرية تهتم بالمحاربين القدماء.

وتم تكريم الممثلة إيما طومسون، كما حصل إيشيغورو مؤلف رواية (بقايا يوم) على لقب فارس، وحصل على نفس الرتبة لاعب كرة القدم السابق كيني دالغليش عن خدماته في مجال كرة القدم والأعمال الخيرية.

وتمنح هذه الأوسمة منذ عهد الملكة فيكتوريا وتهدف إلى تكريم الشخصيات العامة وكذلك من يسهمون في الحياة العامة على مدار سنوات.