وشملت قائمة الأطعمة التي أعدت للزعيمين، فطائر بالخضروات وفطائر الباوزي المحشوة، وهي من الأطباق الصينية الشهيرة.

ولم يكتفي الزعيمان بتذوق الطعام بل حرصا على متابعة عملية طهو الفطائر وتجربتها أثناء زيارة لمدينة تيانغين، حسب ما ذكرت "رويترز".

وتأتي زيارة بوتن الرسمية للصين للمشاركة في قمة مطلع الأسبوع لمنظمة شنغهاي للتعاون، وهي تكتل أمني تقوده الصين وروسيا.