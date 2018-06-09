وقال المدعي العام كريستيان دي روكويغني، السبت، إن الشيف الشهير- ومقدم برنامج "أماكن غير معروفة" من محطة "سي.إن.إن"- استخدم حزام رداء الحمام للانتحار، الجمعة.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن روكويغني قوله "لا يوجد أي عنصر يجعلنا نشك في أن شخصا ما دخل إلى الغرفة في أي لحظة".

وأضاف أن خبيرا طبيا خلص إلى أنه لا توجد آثار عنف على جثة بورداين.

وقال ممثل الادعاء إن اختبارات السموم يجري تنفيذها بما في ذلك فحوص البول لمعرفة ما إذا كان بورداين تناول أي أدوية، وذلك في محاولة مساعدة أسرته على فهم ما إذا كان أي شيء قاده إلى قتل نفسه.