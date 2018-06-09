ووضع تمثال بطول 26 قدما لنجمة الإغراء الشهيرة في حديقة في مواجهة كنيسة، بحيث تظهر لرواد الكنيسة بملابسها الداخلية بالكامل.



والتمثال مأخوذ من مشهد شهير في فيلم "ذي سفن يير اتش" الذي أنتج عام 1955، وفي المشهد تحاول مونرو السيطرة على فستانها الذي تلاعبت به الرياح ورفعته لأعلى.



وظهر التمثال الذي يظهر ملابسها الداخلية في مواجهة كنيسة ستامفورد، وأفاد تقرير لصحيفة "ذي أدفوكيت" أن بعض المارة قالوا إن ذلك يخل باحترام الكنيسة.



التمثال الذي صنعه الفنان سيوارد جونسون نصب يوم الاثنين في إطار عرض عام للفن.



وقالت مورين ماثيوز، من رواد الكنيسة، إن من المؤكد أن يثير التمثال جدلا ونقاشا عندما يرتاد المصلون الكنيسة الأحد المقبل. بحسب أسوتشيدبرس.