وأوضح الكوميدي المعروف باسم هوارد إكس والذي يشبه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أنه خضع للتحقيق بشأن آرائه وتوجهاته السياسية لمدة ساعتين ونصف، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وسئل الزائر الأسترالي أيضا فيما إذا كان قد شارك في مظاهرات سياسية بدول أخرى.

وتعيش سنغافورة حالة تأهب أمنية قصوى استعدادا لقمة تاريخية تجمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وطلبت السلطات السنغافورية من هوارد إكس أن يظل بعيدا عن فندق شانغريلا وجزيرة سنتوسا، وهما مكانان سيحتضنان القمة التاريخية المرتقبة بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.