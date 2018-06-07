وقال جولياني في مؤتمر في تل أبيب "أنا آسف لأنني لا أحترم نجمة الأفلام الإباحية بنفس الطريقة التي احترم بها امرأة ذات قيمة أو امرأة لا تبيع جسدها من أجل الاستغلال الجنسي".

وأضاف أن أعمال دانيلز كنجمة في أفلام المراهقين "لا تؤهلها لأي درجة لإعطاء مصداقيتها أي وزن".

وقال جولياني "أعذروني ولكن عندما تنظرون إلى ستورمي دانيلز...."، ليقاطعه رئيس الجلسة ويشير أن عليه احترام النساء أثناء حديثه في المؤتمر.

وأثارت تعليقات جولياني في مؤتمر أسواق رأس المال "غلوبز"، الأربعاء، ردا قاسيا اليوم الخميس من محامي دانيلز مايكل أفيناتي، الذي دعا الرئيس في الحال إلى إبعاد جولياني وقال إنه "خنزير مطلق".