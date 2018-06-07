وخلافا للتقاليد الرئاسية الأميركية، لم يدع ترامب، في السنة الأولى من ولايته 2017، إلى إفطار العام الماضي، وحضر الإفطار، أكثر من 50 مدعوا

وقال ترامب: "لكل منكم ولمسلمي العالم أجمع: رمضان مبارك". وتحدث عن "علاقات الصداقة والتعاون المتجددة مع شركائنا في الشرق الأوسط".

وتشهد العلاقات بين ترامب، ومسلمي الولايات المتحدة، توترا منذ أن اقترح الرئيس في بداية ولايته إغلاق حدود الولايات المتحدة، مؤقتا أمام المسلمين.

وساهمت حوادث أخرى في تزايد هذا التوتر، بينها اتهامات وجهها ترامب إلى رئيس بلدية لندن المسلم صديق خان بالتقليل من خطر الإرهاب.

وخلال الإفطار، تظاهر عشرات الأشخاص أمام البيت الأبيض رافعين لافتات كتب عليها "لا لمنع دخول المسلمين"، في إشارة إلى قرار ترامب منع دخول مواطني عدد من الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة.