وقالت، هاندي أتايزي، إنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل الممثل الشهير طلعت بولوت، قبل 18 عاما أثناء تصوير مسلسل تلفزيوني، وفق صحيفة "حرييت".

وأوضحت أتايزي " لقد فعل الشيء نفسه معي (التحرش)"، مضيفة أن بولوت دعاها إلى غرفته بالفندق لدراسة سيناريو مسلسل بعد منتصف الليل، حيث تحرش بها هناك.

وقالت "حرييت" إن مساعدة الأزياء، أوزغا شيمشك، اتهمت طلعت بولوت (62 عاما) بالتحرش بها أثناء تصوير مسلسل" التفاح الممنوع" في إسطنبول أواخر مايو الماضي.

وأوضحت شيمشك أن طلعت تحرش بها عندما كانت تساعده على ارتداء ملابسه، وقال لها "تعالي إلى الكواليس، حيث قبّلها هناك عنوة، مضيفة" لقد صدمت.

ونفى الممثل التركي عبر بيان أصدره محاميه كل مزاعم السابقة، قائلا إنه لا أساس لها من الصحة.

وقالت شيمشك إنها سترفع دعوى جنائية ضد الممثل الشهير، مؤكدة أنها تريد أن تلاحق الممثل الشهير، "فمثل هكذا جرائم لا يجب أن تمر دون عقاب".

وبعد انتشار هذه الأخبار، صرح منتج المسلسل إنه سيعلق دور طلعت في حال قررت النيابة العام فتح تحقيق في القضية.