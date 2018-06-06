ونشر الشريط المنظمة الدولية لحماية الحيوان، الثلاثاء، في محاولة لإظهار الحقيقة المروعة لتدمير الغابات في إندونيسيا.

وحسب الفيديو، تحرك إنسان الغابة فوق جذر شجرة مدمرة باتجاه الجرافة، في محاولة على ما يبدو لدفعها عن للكف عن تدمير الأشجار.

وبدا أن إنسان الغاب لم يأبه إلى الرجال الذي أحاطوا بالجرافة، وحاولوا إخافته لإبعاده من المكان.

وقالت المنظمة الدولية إن فريقها استطاع إنقاذ هذا الحيوان وجلبه إلى مكان آمن، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

و"إنسان الغاب" حيوان ينتمي لفصيلة القردة العليا، وسمي بهذا الاسم لنظرا لتقاسمه سمات كثيرة مع البشر، وهو مدرج على قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض.