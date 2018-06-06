وقد بدأت الإدارة العامة للمرور في السعودية، الاثنين، استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة والخاصة بالنساء برخص سعودية وذلك استعدادا للموعد المحدد والخاص بالسماح بالقيادة للمرأة في 24 يونيو.

وقد تسلمت أول مجموعة من النساء الاثنين رخص القيادة السعودية، وأعربن عن فرحهن وسرورهن بالحصول على الرخصة.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أعلنت عن ميزة مهمة ستتاح أمام السعوديات الراغبات في الحصول على رخص قيادة إذا انطبقت عليهن الشروط، حيث سيتم منح المرأة التي تمتلك رخصة قيادة من الدول المعترف برخص قيادتها، رخصة سعودية على الفور.