وفي مؤتمر صحفي في سيدني، سُئل الباكر عما يمكن القيام به حيال تمثيل المرأة الضعيف في قطاع الطيران بالشرق الأوسط، ليجيب قائلا: "بالطبع يجب أن تدار من قبل رجل"، في إشارة إلى الخطوط القطرية.

وبرر تصريحه قائلا إنه "مركز ذو تحديات"، مما أثار استهجان الصحفيين الحاضرين، وفق ما ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية.

وتتعارض هذه التصريحات مع جهود الكثير من الشركات في قطاع الطيران، للدفع بالنساء لتولي مناصب إدارية مهمة، فعلى سبيل المثال، تبلغ نسبة النساء في الإدارة العليا لشركة "كانتاس" الجوية (شركة الطيران الرسمية الأسترالية)، نحو 40 بالمئة.

يذكر أن الخطوط القطرية قد تواجه سنة ثانية من الخسائر في عام 2018، وسط نزاع إقليمي منعها من الطيران إلى 18 مدينة في السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو 2017، عندما قطعت تلك الدول العلاقات مع قطر لدعمها الإرهاب.

وكان الباكر قد قال في أبريل إن الشركة منيت بخسائر كبيرة في 2017 دون أن يحدد رقما معينا.

وفي وقت سابق، اعترف الرئيس التنفيذي بأنه قد يضطر إلى البحث عن خطة إنقاذ حكومية إذا استمرت مقاطعة الدول الخليجية للدوحة.