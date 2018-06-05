وبحسب الفيديو، كانت موجات الرماد، التي تنبعث من البركان تتحرك بسرعة كبيرة في المناطق المجاورة، فيما يحاول السكان الابتعاد عنها.

وظهر في أحد المقاطع ظهر الرماد البركاني وهو مركبات ودراجات نارية في طريق عام.

وهذه هي المرة الثانية، التي يثور فيها البركان، العام الجاري.

وتقول السطات إن 62 شخصا قتلوا على الأقل، كما جرى إخلاء الآلاف من المجتمعات الريفية تعيش على مقربة منه.

وتجاوزت أعمدة الرماد من جراء ثوران البركان، وهو الثاني منذ بداية العام، 2200 متر فوق فوهته، فيما تسبب الرماد الدخاني في إغلاق المطار الدولي الرئيسي في غواتيمالا.